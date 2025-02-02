Лисандро Мартинес травмировал колено. Защитнику «МЮ» 5 минут оказывали помощь и унесли на носилках – он плакал
Лисандро Мартинес получил травму, которая может надолго вывести его из игры.
У защитника «Манчестер Юнайтед» возникли проблемы с левым коленом на 76-й минуте матча с «Кристал Пэлас». Аргентинец сразу просигнализировал, что ему нужна замена.
Медперсонал в течение пяти минут оказывал помощь Мартинесу и в итоге унес футболиста на носилках. Лисандро плакал.
В этом сезоне защитник провел 20 матчей в АПЛ и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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