Промес присутствовал на игре «Спартака» с «Астаной» в Дубае

Квинси Промес присутствовал на товарищеской игре «Спартака» с «Астаной» в Дубае.

Хавбек прибыл в спортивный комплекс полей Jebel Ali Shooting club, сфотографировался со спартаковскими болельщиками и раздавал автографы.

Промес летом 2024 года покинул «Спартак» в статусе свободного агента и подписал контракт с командой «Юнайтед» из Дубая.