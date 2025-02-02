Промес присутствовал на игре «Спартака» с «Астаной» в Дубае
Квинси Промес присутствовал на товарищеской игре «Спартака» с «Астаной» в Дубае.
Хавбек прибыл в спортивный комплекс полей Jebel Ali Shooting club, сфотографировался со спартаковскими болельщиками и раздавал автографы.
Промес летом 2024 года покинул «Спартак» в статусе свободного агента и подписал контракт с командой «Юнайтед» из Дубая.
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