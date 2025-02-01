Денис Глушаков: «Промес хочет выступать за «Спартак» и реально способен помочь. Он же не кукурузу охраняет в ОАЭ»
– В январе много писали о возможном возвращении Квинси Промеса. Нужен ли он новому «Спартаку»?
– Уверен, на данном этапе он реально способен помочь. Нидерландец же в ОАЭ не кукурузу охраняет.
Он выходит на поле, пусть не на самом высоком уровне. Главное не растерять форму. Знаю по себе, поскольку сам играл и в пляжный футбол, и в Медиалиге, а потом возвращался в РПЛ.
Если физические кондиции Промеса в норме, он в состоянии принести пользу, а мастерство за год не растерял. Думаю, и сам Квинси не прочь вернуться в Россию.
– Известно, что вы дружите. Как он вообще отнесся ко всему произошедшему с ним в 2024-м?
– Продолжаем близко общаться. Вот перед Новым годом разговаривали. Понятно, он хочет опять выступать за «Спартак». Хорошее желание.
Когда Промеса арестовали в ОАЭ, тоже поддержал его. Ведь друзья познаются ещё и в беде. Пытался подбадривать как мог, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков.
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