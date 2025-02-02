Дюков о переизбрании на пост президента РФС: «Увидел поддержку моей работы, согласился с предложением о выдвижении»
Александр Дюков высказался о переизбрании на пост главы РФС.
– Были ли у вас сомнения насчет продолжения работы президентом?
– Сегодня вы стали свидетелями моего подробного доклада. То, что было сделано, это усилия всего РФС, не только мои. Чтобы принять решение о переизбрании, мне нужно было провести консультации с остальными субъектами и членами РФС. Я увидел поддержку моей работы. Согласился с предложением о выдвижении от субъектов РФС.
– Вы первый президент РФС, кто отработал контракт до конца. С чем это связываете?
– Есть члены РФС, которые принимают решение об избрании и переизбрании. Я объясняю это доверием со стороны членов РФС, – сказал Дюков.
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем