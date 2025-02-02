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Дюков о переизбрании на пост президента РФС: «Увидел поддержку моей работы, согласился с предложением о выдвижении»

Александр Дюков высказался о переизбрании на пост главы РФС.

– Были ли у вас сомнения насчет продолжения работы президентом?

– Сегодня вы стали свидетелями моего подробного доклада. То, что было сделано, это усилия всего РФС, не только мои. Чтобы принять решение о переизбрании, мне нужно было провести консультации с остальными субъектами и членами РФС. Я увидел поддержку моей работы. Согласился с предложением о выдвижении от субъектов РФС.

– Вы первый президент РФС, кто отработал контракт до конца. С чем это связываете?

– Есть члены РФС, которые принимают решение об избрании и переизбрании. Я объясняю это доверием со стороны членов РФС, – сказал Дюков.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
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