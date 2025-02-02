Дюков о том, что Кокорин назвал РПЛ «говном»: «Не соглашусь. Если бы это было так, он забил бы гораздо больше мячей»
Александр Дюков высказался о том, что Александр Кокорин назвал РПЛ «говном».
В подкасте Федора Смолова Smol Talk 33-летний нападающий кипрского «Ариса» оценил уровень чемпионата России, заявив: «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли. Потом, когда хорошие иностранцы начали уезжать, кем их заменили?»
«Я не соглашусь. Какой последний сезон он провел? Если бы это было так, он забил бы гораздо больше мячей, чем он забил. Что касается набросов, наподобие того, что сделал, Александр, – он их не аргументировал», – сказал президент РФС.
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