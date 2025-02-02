Медведев о переизбрании Дюкова президентом РФС: «Положительное событие. Прекрасный менеджер»
Александр Медведев высказался о переизбрании Александра Дюкова на пост главы РФС.
«Я считаю, что это хоть и ожидаемое, но положительное событие. Александр Валерьевич проявил себя человеком знающим, понимающим футбол.
Прекрасный менеджер, который может преодолевать те проблемы, с которыми приходится сталкиваться — и внутренними, и внешними», — заявил председатель правления «Зенита».
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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