Медведев о переизбрании Дюкова президентом РФС: «Положительное событие. Прекрасный менеджер»

Александр Медведев высказался о переизбрании Александра Дюкова на пост главы РФС.

«Я считаю, что это хоть и ожидаемое, но положительное событие. Александр Валерьевич проявил себя человеком знающим, понимающим футбол.

Прекрасный менеджер, который может преодолевать те проблемы, с которыми приходится сталкиваться — и внутренними, и внешними», — заявил председатель правления «Зенита».