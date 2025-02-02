Дегтярев о Дюкове: «Сейчас в спортивной отрасли наметился важный тренд: стратегическое управление переходит к людям с глубокими компетенциями в менеджменте»
Сегодня Александр Дюков был переизбран на пост президента Российского футбольного союза (РФС).
«Сейчас в спортивной отрасли наметился важный тренд. Спортсмены выступают, побеждают, ставят рекорды, а стратегическое управление переходит к людям с глубокими компетенциями, прежде всего в менеджменте.
В спортивном руководстве все больше профессиональных управленцев, которые, впрочем, любят спорт и также считают его делом жизни. Такой подход позволяет строить долгосрочные планы, привлекать инвестиции, повышать конкурентоспособность отечественного спорта.
Александр Дюков в полной мере отражает эту тенденцию, и его переизбрание на пост президента РФС закономерное и ожидаемое в отрасли, ранее он также был избран в исполком Олимпийского комитета России.
Как опытный управленец, он выстроил системную работу, направленную на развитие инфраструктуры, подготовку спортивного резерва и популяризацию футбола. Сейчас РФС реализует ряд амбициозных программ. Хочу пожелать в этом деле успеха Александру Дюкову», – сказал министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
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