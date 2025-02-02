Алаев о Дюкове во главе РФС: «Самый достойный кандидат. Рад, что его единогласно переизбрали»
Президент РПЛ высказался о переизбрании Александра Дюкова главой РФС.
В воскресенье Дюкова единогласно переизбрали на пост президента РФС на четырехлетний срок на безальтернативной основе.
«Хотел бы поздравить Александра Валерьевича, это самый достойный кандидат. Проработал с ним шесть лет, это профессиональный человек, искренне понимающий и любящий футбол. Рад, что его единогласно переизбрали. Будем работать в одной команде на благо футбола, – сказал Александр Алаев.
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