«Спартак» хочет переподписать контракт с Зориным перед арендой в «Ахмат»

«Спартак» хочет переподписать контракт с Даниилом Зориным.

По данным инсайдера Ивана Карпова, московский клуб хочет сделать это перед арендой в «Ахмат».

Стороны ведут переговоры о продлении контракта. Игроку предлагают контракт на пять лет.

В текущем сезоне Мир РПЛ Зорин провел 4 матча. Его статистику можно найти здесь .