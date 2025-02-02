«Спартак» хочет переподписать контракт с Зориным перед арендой в «Ахмат»
«Спартак» хочет переподписать контракт с Даниилом Зориным.
По данным инсайдера Ивана Карпова, московский клуб хочет сделать это перед арендой в «Ахмат».
Стороны ведут переговоры о продлении контракта. Игроку предлагают контракт на пять лет.
В текущем сезоне Мир РПЛ Зорин провел 4 матча. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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