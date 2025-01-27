Зорин близок к аренде в «Ахмат». Хавбеком «Спартака» интересовался «Партизан» (Metaratings)

Даниил Зорин, вероятно, присоединится к «Ахмату».

Полузащитник «Спартака » близок к переходу в клуб из Грозного на правах аренды, сообщает Metaratings.ru. В России этот вариант является наиболее реальным для 20-летнего футболиста.

Отмечается, что интерес к игроку проявлял «Партизан », но такой трансфер больше не рассматривается. В подписании Зорина также заинтересованы клубы из Казахстана, выступающие в еврокубках.

Сам хавбек и его агент в первую очередь рассматривают варианты в России.

В текущем сезоне Мир РПЛ Зорин провел 4 матча. Его статистику можно найти здесь .