Зорин близок к аренде в «Ахмат». Хавбеком «Спартака» интересовался «Партизан» (Metaratings)
Даниил Зорин, вероятно, присоединится к «Ахмату».
Полузащитник «Спартака» близок к переходу в клуб из Грозного на правах аренды, сообщает Metaratings.ru. В России этот вариант является наиболее реальным для 20-летнего футболиста.
Отмечается, что интерес к игроку проявлял «Партизан», но такой трансфер больше не рассматривается. В подписании Зорина также заинтересованы клубы из Казахстана, выступающие в еврокубках.
Сам хавбек и его агент в первую очередь рассматривают варианты в России.
В текущем сезоне Мир РПЛ Зорин провел 4 матча. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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