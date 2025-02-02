Экс-арбитр Бурруль об отмене гола Винисиуса «Эспаньолу»: «Правильное решение, Мбаппе оттолкнул Лосано»
Гол Винисиуса Жуниора «Эспаньолу» был отменен верно, считает экс-арбитр.
«Реал» играет в каталонской командой на выезде в рамках 22-го тура Ла Лиги (0:0, второй тайм).
Главный арбитр матча Алехандро Муньис не засчитал гол Винисиуса Жуниора на 21-й минуте – перед ударом бразильца Килиан Мбаппе, его партнер, толкнул Поля Лосано, после чего 25-летний полузащитник упал на газон.
«Поль Лосано попытался заблокировать француза, но нападающий «Реала» оттолкнул его. Правильное решение судьи не засчитывать гол», – сказал бывший судья Альфонсо Перес Бурруль.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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