Экс-арбитр Бурруль об отмене гола Винисиуса «Эспаньолу»: «Правильное решение, Мбаппе оттолкнул Лосано»

Гол Винисиуса Жуниора «Эспаньолу» был отменен верно, считает экс-арбитр.

«Реал» играет в каталонской командой на выезде в рамках 22-го тура Ла Лиги (0:0, второй тайм).

Главный арбитр матча Алехандро Муньис не засчитал гол Винисиуса Жуниора на 21-й минуте – перед ударом бразильца Килиан Мбаппе , его партнер, толкнул Поля Лосано, после чего 25-летний полузащитник упал на газон.

«Поль Лосано попытался заблокировать француза, но нападающий «Реала » оттолкнул его. Правильное решение судьи не засчитывать гол», – сказал бывший судья Альфонсо Перес Бурруль .