Судья не удалил Ромеро за подкат сзади в борьбе с Мбаппе. Защитник «Эспаньола» получил желтую, а на 85-й забил «Реалу»
Карлос Ромеро избежал удаления за фол на Килиане Мбаппе.
На 60-й минуте «Реал» начал контратаку, в ходе которой защитник «Эспаньола» сбил французского нападающего в подкате сзади. Перед падением Мбаппе успел сделать передачу, поэтому игра продолжилась.
Во время паузы главный судья Алехандро Муньис показал 23-летнему испанцу желтую карточку. Просмотра повтора с его стороны не было.
Мбаппе после оказания ему помощи со стороны медперсонала остался на поле.
На 85-й минуте Ромеро открыл счет в матче, воспользовавшись передачей Омара Эль-Хилали.
Изображение: кадр из трансляции DAZN
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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