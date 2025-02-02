Судья не удалил Ромеро за подкат сзади в борьбе с Мбаппе. Защитник «Эспаньола» получил желтую, а на 85-й забил «Реалу»

Карлос Ромеро избежал удаления за фол на Килиане Мбаппе.

На 60-й минуте «Реал » начал контратаку, в ходе которой защитник «Эспаньола » сбил французского нападающего в подкате сзади. Перед падением Мбаппе успел сделать передачу, поэтому игра продолжилась.

Во время паузы главный судья Алехандро Муньис показал 23-летнему испанцу желтую карточку. Просмотра повтора с его стороны не было.

Мбаппе после оказания ему помощи со стороны медперсонала остался на поле.

На 85-й минуте Ромеро открыл счет в матче, воспользовавшись передачей Омара Эль-Хилали.

Изображение: кадр из трансляции DAZN