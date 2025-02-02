Анчелотти о желтой Ромеро за фол на Мбаппе: «Очень грубый и рискованный подкат, необъяснимо, что это не красная. Все видели, что произошло»

Карло Анчелотти недоволен тем, что Карлоса Ромеро не удалили.

«Необъяснимый фол, как и решения, принятые судьей и ВАР. Все видели, что произошло. Главное – защитить футболиста, это явное нарушение, очень грубый подкат, рискованный. К счастью, все обошлось [для Мбаппе].

Вот зачем нужен ВАР. Нам кажется необъяснимым то, что красная карточка не была показана.

Я не хочу говорить [о «войне» с судьями]. Я говорю только о том, что происходило сегодня. Мне эта ситуация показалась необъяснимой, все видели, что случилось.

[В случае с отменой гола Винисиуса] судья сказал, что Мбаппе сфолил», – заявил главный тренер «Реала ».