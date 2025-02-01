Гол Винисиуса «Эспаньолу» не засчитан из-за Мбаппе, толкнувшего Лосано перед ударом вингера «Реала»

Судья не засчитал гол Винисиуса Жуниора «Эспаньолу» в 1-м тайме.

На 21-й минуте вингер «Реала » получил мяч на краю штрафной площади, сместился к центру и отправил мяч в сетку.

Главный арбитр Алехандро Муньис не стал засчитывать гол из-за того, что перед ударом бразильца Килиан Мбаппе , его партнер, толкнул Поля Лосано , после чего 25-летний полузащитник упал на газон.

Изображение: x.com/ESPNmx

«Эспаньол» – «Реал». Винисиус, Мбаппе и Крал в старте. Онлайн-трансляция