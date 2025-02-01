Гол Винисиуса «Эспаньолу» не засчитан из-за Мбаппе, толкнувшего Лосано перед ударом вингера «Реала»
Судья не засчитал гол Винисиуса Жуниора «Эспаньолу» в 1-м тайме.
На 21-й минуте вингер «Реала» получил мяч на краю штрафной площади, сместился к центру и отправил мяч в сетку.
Главный арбитр Алехандро Муньис не стал засчитывать гол из-за того, что перед ударом бразильца Килиан Мбаппе, его партнер, толкнул Поля Лосано, после чего 25-летний полузащитник упал на газон.
Изображение: x.com/ESPNmx
«Эспаньол» – «Реал». Винисиус, Мбаппе и Крал в старте. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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