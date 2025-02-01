Рюдигера из-за травмы заменили на 15-й минуте игры с «Эспаньолом». «Реал» сыграет с «Атлетико» 8 февраля, с «Ман Сити» – 11-го
Антонио Рюдигер не смог продолжить игру с «Эспаньолом» из-за повреждения.
«Реал» играет на выезде в 22-м туре Ла Лиги (0:0, первый тайм).
Защитник мадридцев Рюдигер почувствовал дискомфорт и попросил замену на 15-й минуте игры.
Немец держался за заднюю поверхность правого бедра. Вместо него на поле появился Рауль Асенсио.
Отметим, что 8 февраля «Реал» примет «Атлетико» в Ла Лиге, а 11-го и 19-го сыграет с «Ман Сити» в Лиге чемпионов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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