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  • Терехин считает, что Черчесов может возглавить сборную России после ухода Карпина: «Почему бы дважды не войти в одну реку. Станислав Саламович хорошо отработал с командой»
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Терехин считает, что Черчесов может возглавить сборную России после ухода Карпина: «Почему бы дважды не войти в одну реку. Станислав Саламович хорошо отработал с командой»

Станислав Черчесов может снова возглавить сборную России, считает Олег Терехин.

61-летний специалист покинул пост главного тренера сборной Казахстана 27 января. 

«Почему бы и нет? Но еще Валерий Георгиевич Карпин никуда не ушел, а пока только говорит об уходе.

Станислав Саламович свободный тренер, открытый для предложений. Такое может быть. Почему бы дважды не войти в одну реку. Считаю, когда Черчесов возглавлял сборную России, то он хорошо отработал. Да и все считают так.

Так что, если Карпин уйдет из сборной, наверное, будет Черчесов. Понятно, что еще какие-то кандидаты появятся, но его точно будут рассматривать на эту должность», – сказал бывший нападающий «Динамо». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
Олег Терехин
logoСтанислав Черчесов
logoВалерий Карпин
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
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