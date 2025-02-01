Терехин считает, что Черчесов может возглавить сборную России после ухода Карпина: «Почему бы дважды не войти в одну реку. Станислав Саламович хорошо отработал с командой»
Станислав Черчесов может снова возглавить сборную России, считает Олег Терехин.
61-летний специалист покинул пост главного тренера сборной Казахстана 27 января.
«Почему бы и нет? Но еще Валерий Георгиевич Карпин никуда не ушел, а пока только говорит об уходе.
Станислав Саламович свободный тренер, открытый для предложений. Такое может быть. Почему бы дважды не войти в одну реку. Считаю, когда Черчесов возглавлял сборную России, то он хорошо отработал. Да и все считают так.
Так что, если Карпин уйдет из сборной, наверное, будет Черчесов. Понятно, что еще какие-то кандидаты появятся, но его точно будут рассматривать на эту должность», – сказал бывший нападающий «Динамо».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
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