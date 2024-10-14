Андрей Мостовой о питании в сборной: «На первых сборах с Карпиным было тяжеловато – все на пару, мегадиетическое. Сейчас стал чуть лояльнее: сахара нет, но рацион чуть шире»
– Кто строже в плане дисциплины – Черчесов или Карпин? Со стороны кажется, что они оба жесткие и властные.
– Георгиевич пожестче именно в плане профессиональной дисциплины. Не в тренировочном процессе, а в том, как к себе нужно относиться, к бытовым моментам – с питанием пожестче, расписано, что обязательно нужно на массаж идти.
У Саламовича было полегче: захотел пойти на массаж – сходил. А тут обязательно нужно выполнять, если ты есть в списке. А на поле примерно одинаковы – вся команда должна работать, нет такого, что кто-то может стоять. Все должны бегать. Для всех все одинаково.
– А как Карпин поменялся с момента отстранения сборной России?
– С чего ему меняться? Может быть, чуть лояльнее стал с точки зрения питания. Помню, на первых сборах с ним было тяжеловато – все на пару, мегадиетическое. Сейчас тоже сахара нет, но рацион чуть шире стал, – сказал полузащитник сборной России и «Зенита».
Карпин про штраф за 100 граммов лишнего веса: «Это сказки все – от килограмма. Но я стал более лояльным, даю больше шансов на исправление»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий