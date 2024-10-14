Андрей Мостовой о питании в сборной: «На первых сборах с Карпиным было тяжеловато – все на пару, мегадиетическое. Сейчас стал чуть лояльнее: сахара нет, но рацион чуть шире»

Андрей Мостовой рассказал о дисциплине и питании в сборной России.

– Кто строже в плане дисциплины – Черчесов или Карпин? Со стороны кажется, что они оба жесткие и властные.

– Георгиевич пожестче именно в плане профессиональной дисциплины. Не в тренировочном процессе, а в том, как к себе нужно относиться, к бытовым моментам – с питанием пожестче, расписано, что обязательно нужно на массаж идти.

У Саламовича было полегче: захотел пойти на массаж – сходил. А тут обязательно нужно выполнять, если ты есть в списке. А на поле примерно одинаковы – вся команда должна работать, нет такого, что кто-то может стоять. Все должны бегать. Для всех все одинаково.

– А как Карпин поменялся с момента отстранения сборной России?

– С чего ему меняться? Может быть, чуть лояльнее стал с точки зрения питания. Помню, на первых сборах с ним было тяжеловато – все на пару, мегадиетическое. Сейчас тоже сахара нет, но рацион чуть шире стал, – сказал полузащитник сборной России и «Зенита ».

Карпин про штраф за 100 граммов лишнего веса: «Это сказки все – от килограмма. Но я стал более лояльным, даю больше шансов на исправление»