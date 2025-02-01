«Челси» и «Кристал Пэлас» почти договорились об аренде Чилуэлла. Все зависит от защитника

Бен Чилуэлл может присоединиться к «Кристал Пэлас».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «орлы» близки к тому, чтобы договориться с «Челси » об аренде защитника. Речь идет об аренде англичанина до лета.

Отмечается, что все будет зависеть от решения самого футболиста.

В этом сезоне Чилуэлл еще не играл в АПЛ , единственный матч – в Кубке лиги в сентябре. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .