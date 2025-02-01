«Челси» и «Кристал Пэлас» почти договорились об аренде Чилуэлла. Все зависит от защитника
Бен Чилуэлл может присоединиться к «Кристал Пэлас».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «орлы» близки к тому, чтобы договориться с «Челси» об аренде защитника. Речь идет об аренде англичанина до лета.
Отмечается, что все будет зависеть от решения самого футболиста.
В этом сезоне Чилуэлл еще не играл в АПЛ, единственный матч – в Кубке лиги в сентябре. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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