«Ювентусу» интересна аренда Чилуэлла на полгода. Защитник «Челси» мог бы отказаться от части зарплаты ради возможности играть

Бен Чилуэлл может продолжить карьеру в Серии А.

Tuttosport пишет, что туринцы прорабатывают возможность заключения сделки о переходе защитника «Челси ».

Отмечается, что «синие» были бы готовы отдать футболиса в аренду и продолжить выплачивать ему часть зарплаты (за полгода она составит 5 млн евро до вычета налогов). Сам футболист ради возможности играть более-менее регулярно тоже может быть готов пойти на финансовые уступки.

В этом сезоне Чилуэлл принял участие в одном матче – в Кубке лиги против «Барроу» (5:0). Подробно со статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .