«Ювентусу» интересна аренда Чилуэлла на полгода. Защитник «Челси» мог бы отказаться от части зарплаты ради возможности играть
Бен Чилуэлл может продолжить карьеру в Серии А.
Tuttosport пишет, что туринцы прорабатывают возможность заключения сделки о переходе защитника «Челси».
Отмечается, что «синие» были бы готовы отдать футболиса в аренду и продолжить выплачивать ему часть зарплаты (за полгода она составит 5 млн евро до вычета налогов). Сам футболист ради возможности играть более-менее регулярно тоже может быть готов пойти на финансовые уступки.
В этом сезоне Чилуэлл принял участие в одном матче – в Кубке лиги против «Барроу» (5:0). Подробно со статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Tuttosport
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