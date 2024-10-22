«Челси» предлагал «Боруссии» Дортмунд Чилуэлла летом. Немецкий клуб отказался от трансфера
«Челси» предлагал «Боруссии» Дортмунд Бена Чилуэлла прошлым летом.
По данным Sky Sports, руководство немецкого клуба рассматривало вариант с Чилуэллом, но в конечном итоге решило отказаться от трансфера.
Английский защитник больше не играет значимой роли в «Челси». В этом сезоне Чилуэлл принял участие лишь в одном матче Кубка английской лиги против «Барроу» (5:0). С 2021 года игрок страдал от множества травм из-за которых он пропустил 100 официальных матчей.
Сообщается, что «Боруссия» не исключает трансфер левого защитника в зимнее трансферное окно. В данный момент на этой позиции у клуба не хватает альтернатив Рами Бенсебайни, но окончательное решение остается за главным тренером Нури Шахином.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sport
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости