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«Челси» предлагал «Боруссии» Дортмунд Чилуэлла летом. Немецкий клуб отказался от трансфера

«Челси» предлагал «Боруссии» Дортмунд Бена Чилуэлла прошлым летом.

По данным Sky Sports, руководство немецкого клуба рассматривало вариант с Чилуэллом, но в конечном итоге решило отказаться от трансфера.

Английский защитник больше не играет значимой роли в «Челси». В этом сезоне Чилуэлл принял участие лишь в одном матче Кубка английской лиги против «Барроу» (5:0). С 2021 года игрок страдал от множества травм из-за которых он пропустил 100 официальных матчей.

Сообщается, что «Боруссия» не исключает трансфер левого защитника в зимнее трансферное окно. В данный момент на этой позиции у клуба не хватает альтернатив Рами Бенсебайни, но окончательное решение остается за главным тренером Нури Шахином.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sport
logoБоруссия Дортмунд
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
возможные трансферы
logoРами Бенсебайни
logoБен Чилуэлл
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