Мареска о том, что Чилуэлл не играет за «Челси»: «Мне стыдно за эту ситуацию. Он ведет себя очень профессионально, усердно работает»
Энцо Мареска поделился мыслями относительно Бена Чилуэлла.
Защитник «Челси» не провел ни одного матча в этом сезоне АПЛ. Во всех турнирах футболист сыграл лишь однажды – в Кубке английской лиги.
«Футболисты хотят играть больше, поэтому у них, скорее всего, есть возможность покинуть команду.
Бен Чилуэлл ведет себя очень профессионально, усердно работает. Мне стыдно за эту ситуацию, но он хорошо себя показал с точки зрения поведения.
Чилвелл – первоклассный защитник, который отлично справляется со своей работой. В прошлом он имел возможность выигрывать титулы и выступать за национальную сборную Англии», – сказал главный тренер «Челси» Энцо Мареска.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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