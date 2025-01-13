Мареска о том, что Чилуэлл не играет за «Челси»: «Мне стыдно за эту ситуацию. Он ведет себя очень профессионально, усердно работает»

Энцо Мареска поделился мыслями относительно Бена Чилуэлла.

Защитник «Челси» не провел ни одного матча в этом сезоне АПЛ . Во всех турнирах футболист сыграл лишь однажды – в Кубке английской лиги.

«Футболисты хотят играть больше, поэтому у них, скорее всего, есть возможность покинуть команду.

Бен Чилуэлл ведет себя очень профессионально, усердно работает. Мне стыдно за эту ситуацию, но он хорошо себя показал с точки зрения поведения.

Чилвелл – первоклассный защитник, который отлично справляется со своей работой. В прошлом он имел возможность выигрывать титулы и выступать за национальную сборную Англии», – сказал главный тренер «Челси » Энцо Мареска .