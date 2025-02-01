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Изидор выложил пост на русском после ухода из «Зенита»: «Дорогие российские друзья, спасибо вам за все, чему вы меня научили. Никогда вас не забуду»

Вильзон Изидор опубликовал пост на русском языке после ухода из «Зенита».

«Дорогие российские друзья, спасибо вам за все, чему вы меня научили, спасибо за людей, которых я встретил на своем пути, и спасибо за то, что помогаете мне расти!

Я никогда вас не забуду ❤️», – написал форвард.

Ранее Изидор перешел из «Зенита» в «Сандерленд».

Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Вильзона Изидора
logoВильзон Изидор
logoСандерленд
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
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