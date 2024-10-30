«Сандерленд», еще один «Париж» и даже «Расинг». Кто рвется в элиту в топ-5?

В европейских лигах пересекли отметку в 10 матчей – позади 25% дистанции сезона. Отличный повод заглянуть в подземелье – кто шумит во вторых лигах?

В нескольких чемпионатах лидируют совсем не фавориты. Разбираемся, кого ждать в элите на следующий сезон.

Англия: «Сандерленд» рухнул с 25.00 до 4.50. Неужели обгонят «Лидс»?

Чемпионшип – удивительная лига по силе для вторых дивизионов. Общая трансферная стоимость игроков перевалила за миллиард евро, составы лидеров дороже, чем у середняков Ла Лиги.

До сезона явным фаворитом на повышение был задержавшийся «Лидс» за 2.75. За клуб до сих пор играют: некогда один из лучших молодых вратарей Европы Иллан Мелье, экс-форвард сборной Италии Деньян Ньонто и бывший футболист «Барселоны» Хуниор Фирпо. Такого набора исполнителей недостаточно, чтобы опережать «Сандерленд».

«Черные коты» улетели в отрыв на пять очков. В составе выделяются два героя – Вильсон Изидор и Джоб Беллингем. Форвард «Зенита», выступающий в Англии на правах аренды, забил уже четыре гола, а младший брат Джуда поспевает вообще везде: два гола, «ассист» и четыре желтые карточки.

Тренирует разношерстную компанию загадочный француз Режис Ле Бри. Прорыва от него точно не ждали – в прошлом сезоне «Лорьян» под руководством 48-летнего специалиста вылетел во второй дивизион.

Еще одна большая сенсация Чемпионшипа – провал «Лутона». Клуб рухнул на 22-е место, не помогает даже Виктор Мозес, хотя ветеран «Спартака» и отметился дебютным голом.

Испания: возвращение «Расинга» спустя тринадцать лет?

Красивая история раскручивается в Сегунде. Не забыли про «Расинг»? Кусачий середняк в период с 1993-го по 2011-й только раз покидал элиту, но далее на фоне финансовых трудностей докатился до насыщенных приключений в запутанной третьей испанской лиге.

Сейчас «Расинг» – сенсационный лидер Сегунды, да еще и с колоссальным запасом в восемь очков от идущего вторым «Леванте».

Никаких статистических предпосылок к такому прорыву не было: «Расинг» закончил прошлый сезон седьмым, из Кубка Короля вылетел сразу, состав по стоимости – седьмой в Сегунде.

Букмекеры уже отдают «Расингу» чемпионский титул – разница в коэффициентах удивляет: 2.40 против 10.00 у «Леванте» и 13.00 у «Сарагосы».

Италия: «Пиза» красуется первой, но мало кто сомневается в возвращении «Сассуоло»

В Серии B до старта сезона был явный фаворит – «Сассуоло». Команда, во-первых, в два раза превосходит даже ближайшего преследователя по стоимости состава, во-вторых, разве может быть по-другому, когда на таком уровне играет Доменико Берарди? Символ клуба остался и в Серии B, но традиционно мучается с травмами: пока сыграл в трех матчах и сделал три голевые передачи.

В Италии серьезная плотность, однако подметим любопытный факт: лидирует «Пиза», хотя ее не было в элите с 1991 года.

Германия: непредсказуемый расклад, но точно не «Шальке»

Во второй Бундеслиге в нынешнем сезоне едва ли не самый именитый состав в истории турнира: «Шальке», «Герта», «Гамбург», «Кельн», «Ганновер», «Нюрнберг»… Лидирует пока дюссельдорфская «Фортуна» – в этом нет большого сюрприза. Коэффициент лидера на победу понизился до 4.50.

Традиционный вечный конкурент воде и огню в этой лиге – попытки «Гамбурга» вернуться в элиту. Процесс продолжается седьмой год: четыре четвертых места, два третьих – два поражения в стыковых матчах. Пока «Гамбург» идет в лиге пятым – стабильность.

Кого точно не ждут в элите – «Шальке». Некогда полуфиналист Лиги чемпионов грустит в подвале, набрав восемь очков в десяти матчах.

Франция: будет дерби Парижа?

В Лиге 2 – самый скромный состав участников по стоимости игроков среди вторых дивизионов топ-лиг. Выделяется только «Лорьян» – под 70 млн евро; все остальные – не дотягивают и до 30 млн.

Пока «Париж» чуть впереди главного фаворита. Клуб в последний раз заглядывал в высшую лигу в сезоне-78/79. Нынешние успехи – не случайность: с 2020 года у «Парижа» появились совладельцы из Бахрейна.

Как раз «Лорьян» и столичный клуб – два очевидных лидера по линиям. На текущий момент оба получили одинаковый коэффициент 3.50 на итоговую победу.

Ставочная вики Спортса

Фото: Gettyimages /George Wood / Stringer; IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press