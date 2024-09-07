Мостовой о трансферах «Спартака»: «При Абаскале незаменимым был Дуарте – сейчас никто не знает, где он. Новые люди и по-новому метут. На этом все зарабатывают деньги»

Теги Спартак Зенит Ростов Деян Станкович премьер-лига Россия Александр Мостовой Виллиан Жозе Миенти Абена Рикарду Мангаш Александр Соболев Данил Глебов Вильзон Изидор Алексис Дуарте Иван Сергеев Наиль Умяров Данил Пруцев Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой оценил трансферную политику «Спартака».

– Пишут, что «Спартак» собирается подписать защитника Рикарду Мангаша, который в выходные прилетит в Москву на медобследование. Эта покупка обоснована, учитывая, что в защите у «Спартака» сейчас все в порядке?

– Уже много раз мы говорили о том, что приходят новые люди и по-новому метут. Было бы странно, если бы в «Спартак» пришел новый спортивный директор и сказал, что нам никто не нужен. На этом все зарабатывают деньги.

При Абаскале незаменимым защитником был Дуарте. Сейчас никто не знает, где он. Вроде бы выставлен на трансфер.

А что касается Мангаша, если он нормальный игрок, значит, нормальный. В принципе все, кого «Спартак» купил, хорошие ребята. Да и те, кто был, тоже неплохие. При Абаскале Бонгонда сидел в запасе, сейчас он играет.

– Недавно купили центрального защитника Абену, который оставил хорошее впечатление по первой игре. Кого-то из российских ребят посадят на лавку, если купят еще и Мангаша? 

– Наверное. Если футболист слабее, почему он должен играть? Все стандартно. Другое дело, надо понять возможности ребят. Но Станкович сам был футболистом и понимает, кто сильнее, а кто слабее.

– Также писали про интерес «Спартака» к Глебову. Это хороший вариант для усиления средней линии?

– В «Спартаке» своих ребят уже столько в середине поля – ну куда? Вот с нападающими получилось нормально. Соболева отдали в «Зенит», оттуда ушел Сергеев, Изидор.

До этого тоже все спрашивали, где он будет играть. Сейчас там три нападающих. Один может заболеть, другой – получить травму. Так и в «Спартаке». Вроде игроков много, потом смотришь – да нет, нормально.

– Возвращаясь к Глебову, прошла информация, что «Спартак» притормозил с переговорами по нему из-за Умярова, который неплохо смотрится на этой позиции. Вы с этим согласны?

– Все его хвалят, а я нет. Обычный футболист, как и многие. Сейчас привезет что-нибудь – и все. Пока он просто не привозит, как делал это при других тренерах. По мне, Пруцев сильнее.

– Вы сказали, что все, кого купил «Спартак», хорошие футболисты. Вы поняли, кто такой нападающий Жозе и на что он способен?

– Судить надо по результату. Если команда займет первое место, тогда можно сказать, что «Спартак» угадал с приобретениями, – отметил бывший полузащитник красно-белых.

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16 комментариев
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Мостовой вспомнил про Абаскаля.
Значит - всё в порядке.
А то, пару дней уже о нём ничего не говорил.
Тут уж, в пору и заволноваться было.
Спасибо! Успокоил.
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Еееее пятница! Хотя какая разница! У Саши Постового не сменяются дни!)
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Зарабатывают все! Кроме меня, со слезами добавил Мостовой
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Мостовой об Абаскале!! Ураааа!! Наконец-то!! Значит здоровый!
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Hahaha, classic…
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Зарабатывают все, кроме Алекса. Вот и бесится
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Бывшую Мостового звали Абаскаль
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0
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Ответ zfsvpr5qvj
Либо Саша Тостовой!))))
Толстойвой)) ему бы дневники вести как Толстой, типа :
2 ентября 2024 года. Ничего не делал. Получил восхитительное сообщение от журналистов, в нем они сообщают что Абаскаль поставил антирекорд в Гранаде , возвысившее меня в собственном мнении
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Абаскаль - это абсолютное зло в футболе, моя миссия противостоять этому
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Как он уже задолбал 😔
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Ответ Recreated
Мостовой об Абаскале!! Ураааа!! Наконец-то!! Значит здоровый!
Абаскаль - футбольный бездарь, как его вообще взяли?
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Ответ Михо
Зарабатывают все! Кроме меня, со слезами добавил Мостовой
Мне платят за ваши комментарии
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Ответ Abdul Aziz
Зарабатывают все, кроме Алекса. Вот и бесится
Ты мне зарабатываешь своими комментами
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