Мостовой о трансферах «Спартака»: «При Абаскале незаменимым был Дуарте – сейчас никто не знает, где он. Новые люди и по-новому метут. На этом все зарабатывают деньги»
Александр Мостовой оценил трансферную политику «Спартака».
– Пишут, что «Спартак» собирается подписать защитника Рикарду Мангаша, который в выходные прилетит в Москву на медобследование. Эта покупка обоснована, учитывая, что в защите у «Спартака» сейчас все в порядке?
– Уже много раз мы говорили о том, что приходят новые люди и по-новому метут. Было бы странно, если бы в «Спартак» пришел новый спортивный директор и сказал, что нам никто не нужен. На этом все зарабатывают деньги.
При Абаскале незаменимым защитником был Дуарте. Сейчас никто не знает, где он. Вроде бы выставлен на трансфер.
А что касается Мангаша, если он нормальный игрок, значит, нормальный. В принципе все, кого «Спартак» купил, хорошие ребята. Да и те, кто был, тоже неплохие. При Абаскале Бонгонда сидел в запасе, сейчас он играет.
– Недавно купили центрального защитника Абену, который оставил хорошее впечатление по первой игре. Кого-то из российских ребят посадят на лавку, если купят еще и Мангаша?
– Наверное. Если футболист слабее, почему он должен играть? Все стандартно. Другое дело, надо понять возможности ребят. Но Станкович сам был футболистом и понимает, кто сильнее, а кто слабее.
– Также писали про интерес «Спартака» к Глебову. Это хороший вариант для усиления средней линии?
– В «Спартаке» своих ребят уже столько в середине поля – ну куда? Вот с нападающими получилось нормально. Соболева отдали в «Зенит», оттуда ушел Сергеев, Изидор.
До этого тоже все спрашивали, где он будет играть. Сейчас там три нападающих. Один может заболеть, другой – получить травму. Так и в «Спартаке». Вроде игроков много, потом смотришь – да нет, нормально.
– Возвращаясь к Глебову, прошла информация, что «Спартак» притормозил с переговорами по нему из-за Умярова, который неплохо смотрится на этой позиции. Вы с этим согласны?
– Все его хвалят, а я нет. Обычный футболист, как и многие. Сейчас привезет что-нибудь – и все. Пока он просто не привозит, как делал это при других тренерах. По мне, Пруцев сильнее.
– Вы сказали, что все, кого купил «Спартак», хорошие футболисты. Вы поняли, кто такой нападающий Жозе и на что он способен?
– Судить надо по результату. Если команда займет первое место, тогда можно сказать, что «Спартак» угадал с приобретениями, – отметил бывший полузащитник красно-белых.
Значит - всё в порядке.
А то, пару дней уже о нём ничего не говорил.
Тут уж, в пору и заволноваться было.
Спасибо! Успокоил.
2 ентября 2024 года. Ничего не делал. Получил восхитительное сообщение от журналистов, в нем они сообщают что Абаскаль поставил антирекорд в Гранаде , возвысившее меня в собственном мнении