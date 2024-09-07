Мостовой о трансферах «Спартака»: «При Абаскале незаменимым был Дуарте – сейчас никто не знает, где он. Новые люди и по-новому метут. На этом все зарабатывают деньги»

Александр Мостовой оценил трансферную политику «Спартака».

– Пишут, что «Спартак» собирается подписать защитника , который в выходные прилетит в Москву на медобследование. Эта покупка обоснована, учитывая, что в защите у «Спартака» сейчас все в порядке?

– Уже много раз мы говорили о том, что приходят новые люди и по-новому метут. Было бы странно, если бы в «Спартак» пришел новый спортивный директор и сказал, что нам никто не нужен. На этом все зарабатывают деньги.

При Абаскале незаменимым защитником был . Сейчас никто не знает, где он. Вроде бы выставлен на трансфер.

А что касается Мангаша, если он нормальный игрок, значит, нормальный. В принципе все, кого «Спартак» купил, хорошие ребята. Да и те, кто был, тоже неплохие. При Абаскале Бонгонда сидел в запасе, сейчас он играет.

– Недавно купили центрального защитника , который оставил хорошее впечатление по первой игре. Кого-то из российских ребят посадят на лавку, если купят еще и Мангаша?

– Наверное. Если футболист слабее, почему он должен играть? Все стандартно. Другое дело, надо понять возможности ребят. Но Станкович сам был футболистом и понимает, кто сильнее, а кто слабее.

– Также писали про интерес « » к Глебову. Это хороший вариант для усиления средней линии?

– В «Спартаке» своих ребят уже столько в середине поля – ну куда? Вот с нападающими получилось нормально. Соболева отдали в « », оттуда ушел Сергеев, Изидор.

До этого тоже все спрашивали, где он будет играть. Сейчас там три нападающих. Один может заболеть, другой – получить травму. Так и в «Спартаке». Вроде игроков много, потом смотришь – да нет, нормально.

– Возвращаясь к Глебову, прошла информация, что «Спартак» притормозил с переговорами по нему из-за Умярова, который неплохо смотрится на этой позиции. Вы с этим согласны?

– Все его хвалят, а я нет. Обычный футболист, как и многие. Сейчас привезет что-нибудь – и все. Пока он просто не привозит, как делал это при других тренерах. По мне, Пруцев сильнее.

– Вы сказали, что все, кого купил «Спартак», хорошие футболисты. Вы поняли, кто такой нападающий Жозе и на что он способен?

– Судить надо по результату. Если команда займет первое место, тогда можно сказать, что «Спартак» угадал с приобретениями, – отметил бывший полузащитник красно-белых.