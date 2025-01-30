Промес – в заявке «Родины Медиа» Тарасова на Winline Суперкубок Медиалиги
Квинси Промес попал в заявку «Родины Медиа» на Суперкубок Медиалиги.
Экс-вингер «Спартака» ранее уже попадал в заявку медиакоманды – «Бей Беги» Александра Соболева и Георгии Джикии на МФЛ-3. Также нидерландец сыграл за клуб против «Амкала» в товарищеском матче.
Промес – игрок United FC из ОАЭ, владельцем которого является Сергей Ломакин. Также Ломакин владеет ФК «Родина».
«Родина Медиа» – медиафутбольная команда Дмитрия Тарасова и рэпера Текилы. Клуб стал чемпионом третьего сезона Медиалиги и обладателем прошлогоднего Суперкубка МФЛ.
Суперкубок Медиалиги пройдет с 31 января по 8 февраля в Абу-Даби.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: сайт Медиалиги
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