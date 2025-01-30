Промес – в заявке «Родины Медиа» Тарасова на Winline Суперкубок Медиалиги

Квинси Промес попал в заявку «Родины Медиа» на Суперкубок Медиалиги.

Экс-вингер «Спартака» ранее уже попадал в заявку медиакоманды – «Бей Беги » Александра Соболева и Георгии Джикии на МФЛ-3. Также нидерландец сыграл за клуб против «Амкала » в товарищеском матче.

Промес – игрок United FC из ОАЭ, владельцем которого является Сергей Ломакин. Также Ломакин владеет ФК «Родина».

«Родина Медиа » – медиафутбольная команда Дмитрия Тарасова и рэпера Текилы. Клуб стал чемпионом третьего сезона Медиалиги и обладателем прошлогоднего Суперкубка МФЛ.

Суперкубок Медиалиги пройдет с 31 января по 8 февраля в Абу-Даби.