Директор «Юнайтед» о Промесе в «Спартаке»: «Чистое инфоцыганство – мы тоже можем сказать, что к нам переходит Роналду. Квинси не хочет высказываться, красно-белые не говорят об этом»

В «Юнайтед» из Дубая высказались на тему возвращения Квинси Промеса в «Спартак».

«Разговоры о возвращении Промеса в «Спартак»? Это наш игрок, я говорил об этом со дня подписания контракта. У нас есть рабочий контракт с Квинси: дата завершения, условия – они конфиденциальны с нашей и с его стороны. Федерация футбола, которая регистрировала его, тоже не имеет права разглашать.

Мы тоже можем сказать, что к нам переходит Криштиану Роналду . Это чистое инфоцыганство, я не хочу этим заниматься.

Сегодня ничего нет, если будет официальный запрос на трансфер – это другое. Важны и личные мотивы, тогда можно будет о чем-то говорить.

Сейчас нашей команде нужно прыгнуть выше головы, мы только урегулировали баланс в команде, и в таких историях я участвовать не хочу.

Квинси дал свою позицию, что не хочет высказываться. Насколько знаю, люди из «Спартака» тоже об этом не говорят», – сказал генеральный директор «Юнайтед» Илие Чебану .

В феврале 2024-го нидерландец был задержан в аэропорту Дубая по запросу прокуратуры Амстердама при вылете «Спартака » с зимних сборов. Ранее на родине футболиста приговорили к семи с половиной годам лишения свободы за причастность к контрабанде наркотиков и нанесение ножевого ранения своему двоюродному брату.

Квинси запрещено покидать ОАЭ, так как Нидерланды ведут процесс его экстрадиции. 5 сентября 2024 года Промес заключил контракт с дубайским клубом «Юнайтед».