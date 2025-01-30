Директор «Юнайтед» о Промесе в «Спартаке»: «Чистое инфоцыганство – мы тоже можем сказать, что к нам переходит Роналду. Квинси не хочет высказываться, красно-белые не говорят об этом»
«Разговоры о возвращении Промеса в «Спартак»? Это наш игрок, я говорил об этом со дня подписания контракта. У нас есть рабочий контракт с Квинси: дата завершения, условия – они конфиденциальны с нашей и с его стороны. Федерация футбола, которая регистрировала его, тоже не имеет права разглашать.
Мы тоже можем сказать, что к нам переходит Криштиану Роналду. Это чистое инфоцыганство, я не хочу этим заниматься.
Сегодня ничего нет, если будет официальный запрос на трансфер – это другое. Важны и личные мотивы, тогда можно будет о чем-то говорить.
Сейчас нашей команде нужно прыгнуть выше головы, мы только урегулировали баланс в команде, и в таких историях я участвовать не хочу.
Квинси дал свою позицию, что не хочет высказываться. Насколько знаю, люди из «Спартака» тоже об этом не говорят», – сказал генеральный директор «Юнайтед» Илие Чебану.
В феврале 2024-го нидерландец был задержан в аэропорту Дубая по запросу прокуратуры Амстердама при вылете «Спартака» с зимних сборов. Ранее на родине футболиста приговорили к семи с половиной годам лишения свободы за причастность к контрабанде наркотиков и нанесение ножевого ранения своему двоюродному брату.
Квинси запрещено покидать ОАЭ, так как Нидерланды ведут процесс его экстрадиции. 5 сентября 2024 года Промес заключил контракт с дубайским клубом «Юнайтед».
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