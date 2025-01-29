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  • Селюк про РПЛ: «Уголовников не надо защищать. Очереди за Кокориным и Мамаевым после тюрьмы не должно быть. Промес воткнул нож брату – это ненормально. А Влут, убивший ребенка...»
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Селюк про РПЛ: «Уголовников не надо защищать. Очереди за Кокориным и Мамаевым после тюрьмы не должно быть. Промес воткнул нож брату – это ненормально. А Влут, убивший ребенка...»

Дмитрий Селюк недоволен выступлением осужденных футболистов в Мир РПЛ.

– С Кокориным все понятно: все плохие, а он весь в белом. Все его комментарии были предсказуемы.

Во-первых, чемпионат Кипра – для сбитых летчиков, и если в рейтинг посмотреть, то это первенство третьего уровня. Он был талантливым парнем, но просрал свою карьеру из-за непрофессионализма.

– Закрыл ли он себе дорогу в РПЛ после высказываний?

– Российский чемпионат сам себя опускает ниже плинтуса. РПЛ должна следить за репутацией. Когда Мамаева и Кокорина выпустили из тюрьмы, стояла очередь из клубов, кто их подпишет. Так не должно быть.

Во-вторых, когда приглашаются футболисты, такие как Влут в «Урал», который убил ребенка... Он просто скрывался от правосудия в России. Я еще тогда сказал, что Бог накажет, и «Урал» вылетел в Первую лигу.

К моему сожалению, и Иванов заболел. Я к нему очень хорошо отношусь. Но надо понять такую вещь, что уголовников не надо защищать.

За Промеса стоят горой, но это все ненормально. Он может быть классным футболистом, но если он воткнул нож своему брату и получил срок, то извините. Какая тут репутация будет? Нужно бороться за нее.

Борьба за репутацию – это чистота во всех рядах и концентрация на футболе, а не на уголовниках. Каждый человек может оступиться. Одно дело – убить ребенка, человека, нанести тяжкие телесные повреждения. Это осознанные вещи, это не экономическое преступление или легкое мошенничество.

Провез он там наркотики в кармане – ничего страшного. Наказали, вышел!

Я считаю, что в регламенте Российского футбольного союза должна быть статья, что любой футболист, преследуемый по уголовному делу, не имеет права играть в чемпионате», – сказал футбольный агент.

Влута из «Урала» приговорили к 2,5 года тюрьмы за ДТП, в котором погиб 4-летний ребенок. Форвард был нетрезв и ехал со скоростью 203 км/ч

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
logoДмитрий Селюк
агенты
logoСпартак
logoАлександр Кокорин
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