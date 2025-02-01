«Астон Вилла» может арендовать Асенсио
«Астон Вилла» может подписать Марко Асенсио.
По данным Фабрицио Романо, бирмингемской клуб ведет переговоры об аренде хавбека «ПСЖ».
Сообщалось, что сам Асенсио был бы рад переходу в «Виллу». В парижском клубе вингер не получает достаточно игрового времени.
В этом сезоне испанец провел 12 матчей в Лиге 1, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.
С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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