«ПСЖ» может продать Асенсио зимой. Хавбек месяц не выходил в старте

Марко Асенсио может покинуть «ПСЖ» зимой из-за дефицита игровой практики.

Об этом сообщает GFFN со ссылкой на Le Parisien.

Последний раз 28-летний хавбек выходил в стартовом составе парижан 22 ноября, а в 3 из 4 последних матчей оставался в запасе.

Асенсио потерял место в основе после того, как Гонсалу Рамуш восстановился от травмы.

В 11 играх сезона Лиги 1 на счету Асенсио 2 гола и 4 ассиста. Его контракт с «ПСЖ » рассчитан до июня 2026 года.