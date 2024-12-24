«ПСЖ» может продать Асенсио зимой. Хавбек месяц не выходил в старте
Марко Асенсио может покинуть «ПСЖ» зимой из-за дефицита игровой практики.
Об этом сообщает GFFN со ссылкой на Le Parisien.
Последний раз 28-летний хавбек выходил в стартовом составе парижан 22 ноября, а в 3 из 4 последних матчей оставался в запасе.
Асенсио потерял место в основе после того, как Гонсалу Рамуш восстановился от травмы.
В 11 играх сезона Лиги 1 на счету Асенсио 2 гола и 4 ассиста. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до июня 2026 года.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: GFFN
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