Вингер «ПСЖ» Асенсио интересен «Астон Вилле» – в том числе в связи с возможным уходом Дурана (RMC Sport)

Вингер «ПСЖ» Марко Асенсио интересен «Астон Вилле».

Ранее стало известно , что 28-летний испанец может покинуть парижский клуб зимой из-за дефицита игровой практики.

Как пишет RMC Sport, клуб из Бирмингема хочет укрепить свою линию атаки – в том числе в связи с возможным уходом форварда Джона Дурана.

При этом «ПСЖ» входит в число клубов, интересующихся 21-летним колумбийцем.

В 11 играх сезона Лиги 1 на счету Асенсио 2 гола и 4 ассиста. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до июня 2026 года.

«Астон Вилла» хочет 100 млн евро за Дурана. «ПСЖ» готов включить в сделку Коло-Муани, «Барселона», «Реал», «Челси» и «Боруссия» тоже интересовались форвардом