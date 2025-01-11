Вингер «ПСЖ» Асенсио интересен «Астон Вилле» – в том числе в связи с возможным уходом Дурана (RMC Sport)
Вингер «ПСЖ» Марко Асенсио интересен «Астон Вилле».
Ранее стало известно, что 28-летний испанец может покинуть парижский клуб зимой из-за дефицита игровой практики.
Как пишет RMC Sport, клуб из Бирмингема хочет укрепить свою линию атаки – в том числе в связи с возможным уходом форварда Джона Дурана.
При этом «ПСЖ» входит в число клубов, интересующихся 21-летним колумбийцем.
В 11 играх сезона Лиги 1 на счету Асенсио 2 гола и 4 ассиста. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до июня 2026 года.
«Астон Вилла» хочет 100 млн евро за Дурана. «ПСЖ» готов включить в сделку Коло-Муани, «Барселона», «Реал», «Челси» и «Боруссия» тоже интересовались форвардом
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: RMC Sport
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