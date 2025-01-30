«Астон Вилла» ведет переговоры с «ПСЖ» по Асенсио. Хавбек заинтересован в трансфере

«Астон Вилла» начала переговоры с «ПСЖ» по Марко Асенсио.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо . Ранее стало известно , что клуб из Бирмингема хочет укрепить свою линию атаки в связи с уходом форварда Джона Дурана .

По данным Романо, на этой неделе «Астон Вилла » также связывалась с «Челси » по поводу Жоау Феликса, его рассматривают как еще один возможный вариант.

Решение будет принято в зависимости от формулы сделки.

Отмечается, что сам Асенсио был бы рад переходу в «Виллу». В парижском клубе вингер не получает достаточно игрового времени.

В этом сезоне испанец провел 12 матчей в Лиге 1, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .