Вильмар Барриос: «Свое будущее вижу в «Зените». Хочу брать трофеи. Моя семья счастлива в Петербурге»
Вильмар Барриос заявил, что видит свое будущее в «Зените».
«Свое будущее вижу в «Зените». Хочу помогать добиваться успехов и брать трофеи. Моя семья счастлива в Петербурге.
Что касается ухода игроков, прекрасно все понимаем. Это часть футбола. Их будет не хватать. Остается в душе пустое место. Желаю успехов Клаудиньо и Артуру», – сказал хавбек «Зенита».
В этом сезоне Барриос провел за клуб во всех турнирах 23 матча, в которых не отметился результативными действиями.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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