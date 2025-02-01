Вильмар Барриос: «Свое будущее вижу в «Зените». Хочу брать трофеи. Моя семья счастлива в Петербурге»

Вильмар Барриос заявил, что видит свое будущее в «Зените».

«Свое будущее вижу в «Зените». Хочу помогать добиваться успехов и брать трофеи. Моя семья счастлива в Петербурге.

Что касается ухода игроков, прекрасно все понимаем. Это часть футбола. Их будет не хватать. Остается в душе пустое место. Желаю успехов Клаудиньо и Артуру», – сказал хавбек «Зенита».

В этом сезоне Барриос провел за клуб во всех турнирах 23 матча, в которых не отметился результативными действиями.