Егор Титов: «Бразильцы подустали в «Зените», но контракты у них большие. Они скучают по семьям и любят свою кухню»

Егор Титов оценил игру «Зенита».

– Это слабейший «Зенит» за последние шесть лет?

– Этот вопрос адресовать надо бывшим игрокам «Зенита ». Я могу лишь сказать, что не столь прекрасны Клаудиньо , Вендел , Дуглас и Барриос . Действительно, сегодня другой «Зенит», к которому привыкли жители Питера.

– Нет ощущения, что бразильцы уже не сильно мотивированы?

– Тяжело на одном месте несколько лет. Проблема есть. Бразильцы скучают по своим семьям и родственникам, они любят свою кухню. Я думаю, что бразильцы подустали в «Зените», но контракты у них большие, – сказал Титов.