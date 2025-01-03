Егор Титов: «Бразильцы подустали в «Зените», но контракты у них большие. Они скучают по семьям и любят свою кухню»
Егор Титов оценил игру «Зенита».
– Это слабейший «Зенит» за последние шесть лет?
– Этот вопрос адресовать надо бывшим игрокам «Зенита». Я могу лишь сказать, что не столь прекрасны Клаудиньо, Вендел, Дуглас и Барриос. Действительно, сегодня другой «Зенит», к которому привыкли жители Питера.
– Нет ощущения, что бразильцы уже не сильно мотивированы?
– Тяжело на одном месте несколько лет. Проблема есть. Бразильцы скучают по своим семьям и родственникам, они любят свою кухню. Я думаю, что бразильцы подустали в «Зените», но контракты у них большие, – сказал Титов.
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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