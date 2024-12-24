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  • Орлов считает Ленини лучшим опорником РПЛ: «И в отборе хорош, и 2 голами отметился. Барриос результативными действиями пока похвастать не может»
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Орлов считает Ленини лучшим опорником РПЛ: «И в отборе хорош, и 2 голами отметился. Барриос результативными действиями пока похвастать не может»

Геннадий Орлов назвал Кевина Ленини лучшим опорником 1-й части сезона в Мир РПЛ.

«Ранее кандидат на эту позицию для меня был очевиден – Барриос. Но только не в этот раз. Включаю в свою символическую сборную краснодарца Ленини. Представитель Кабо-Верде в первой части сезона сыграл сильнее зенитовца. Он и в отборе хорош, и двумя голами отметился. 

Барриос, на секундочку, результативными действиями пока похвастать не может. Пропали куда-то его острые пасы, когда он доходит до штрафной. Надо отдать должное Мураду Мусаеву, который так раскрыл Ленини.

Почему не Умяров? Наиль прибавил. Меньше ошибается, гораздо острее стал впереди. Он был в моем шорт-листе, как и Черников. Но Ленини я поставлю повыше», – сказал комментатор.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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