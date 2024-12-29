Агент Барриоса о будущем игрока: «Пока – только «Зенит». Через 3 года может вернуться в «Боку» или Колумбию»
Агент Вильмара Барриоса высказался о будущем футболиста.
«Барриос сказал, что три года он еще в «Зените». Потом он может вернуться в «Бока Хуниорс» или другие команды колумбийской лиги.
Но пока – только «Зенит»! У него контракт с клубом еще три года, и он очень счастлив играть за него», – сказал Луис Фелипе Поссо.
В этом сезоне Барриос провел за клуб во всех турнирах 23 матча, в которых не смог отметиться результативными действиями.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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