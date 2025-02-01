В «Сосьедаде» рассказали о состоянии Захаряна: «Он готов играть. Его больше ничего не беспокоит»
В «Реал Сосьедад» рассказали о состоянии Арсена Захаряна.
«Захаряна больше ничего не беспокоит. Его состояние здоровья хорошее. Он готов играть», – сказал пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате.
В июле прошлого года Захарян получил травму и перенес операцию на голеностопе. В октябре хавбек вернулся к тренировкам в общей группе, но затем стал заниматься по индивидуальной программе.
Ранее Захарян возобновил тренировки с командой, но пока так и не вышел на поле в текущем сезоне.
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