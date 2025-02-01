Манфред Угальде: «Я остаюсь в «Спартаке», об уходе не думаю. Сосредоточен, чтобы приносить пользу»

Манфред Угальде заявил, что остается в «Спартаке».

«Могу ли я уйти из «Спартака»? Я остаюсь в клубе, сфокусирован только на «Спартаке».

До лета еще много времени, я не думаю об уходе, а сосредоточен лишь на следующей игре, чтобы приносить пользу клубу.

Интерес «ПСЖ»? Я ничего не слышал об этом», – заявил форвард «Спартака».

В этом сезоне Мир РПЛ Угальде забил 15 голов в 18 играх, а также отдал три голевые передачи.