«Те, кто слышал, что у «Спартака» есть деньги, начали втюхивать игроков. За Илича называют 20-25 млн, да вы с ума сошли!» Генич о трансферах красно-белых

Константин Генич прокомментировал работу «Спартака» на трансферном рынке.

«Те, кто слышал, что у «Спартака » есть деньги, начали всячески втюхивать игроков и, может быть, не на совсем нужные позиции. Слышишь характеристики и фамилии в программах – этот звезда, тот приедет и будет разрывать… Только цены пугают, по 15-18 миллионов. За Илича называют 20-25 миллионов, да вы с ума сошли! Говорят, что он якобы отказывался из-за того, что нет еврокубков. А что, у «Торино » есть прекрасные шансы побороться за Лигу чемпионов?

Илич – объемный парень. Он серб, а Станкович заслужил осенью тотальное доверие, на него молятся и верят, что вернул команду в борьбу за чемпионство. Ему поверили, когда привез Абену и Маркиньоса. Хотя куда Илич «Спартаку» в центральную зону? Это если не верить совсем в Мартинса , Пруцева , Зобнина и Умярова, тогда трансфер за 20-25 миллионов… Но для меня это все равно не совсем та позиция, которую нужно укрепить.

Нужны крайние защитники, вингеры, которые могли бы обыгрывать один в один, а не только смещаться в середину. Нужен второй форвард. Не дай бог что-то с Угальде…» – сказал комментатор «Матч ТВ».

Генич о «Спартаке»: «Загадка, зачем нужен Илич – травматичный молодой парень. Нет форвардов, кроме Угальде, качественных вингеров и крайних защитников. В этом направлении надо двигаться»