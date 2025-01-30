«Спартак» хочет приобрести форварда для ротации с Угальде. Кахигао работает над расставанием с Николсоном (Metaratings)

«Спартак» хочет подписать нападающего.

По информации Metaratings, в зимнее трансферное окно в планах «Спартака » есть приобретение футболиста в линию атаки для ротации с форвардом Манфредом Угальде.

Клуб будет вести работу по нападающему на зарубежных трансферных рынках, но есть и российские варианты.

Кроме того, спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао работает над вариантами расставания с нападающим Шамаром Николсоном .