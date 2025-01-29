«Барко и Угальде напоминают связку Аршавина с Кержаковым. Но, чтобы затмить тандем «Зенита», нужно неоднократно стать чемпионами, лучшими бомбардирами». Стрепетов об игроках «Спартака»

Алексей Стрепетов сравнил Барко и Угальде со связкой Аршавина и Кержакова.

– Барко и Угальде напоминают мне связку Аршавина с Кержаковым. Оба крепкие, быстрые. Барко очень техничный, Угальде завершает атаки. Барко – дирижер. Он своей игрой добавил яркости и креатива. Он очень важный игрок «Спартака ».

Будем надеяться, что Угальде не покинет красно-белых этой зимой. Эта связка может принести огромную пользу клубу весной. Барко сравнивают с Юрием Гавриловым. Он может в районе штрафной отдать ювелирную передачу, что сейчас редкость.

– Мог бы Барко заменить Клаудиньо?

– Это, конечно, из области фантастики. Я считаю, это неправильно. От конкурентов и так много нелестных слов.

У «Зенита» есть свои возможности. Надо сделать так, чтобы на пик формы вышел Вендел, Глушенков. Чтобы в полную силу заиграли Педро, Мостовой, Лусиано.

– Что нужно сделать связке Барко и Угальде, чтобы превзойти Аршавина с Кержаковым?

– Барко и Угальде сейчас доставляют огромное удовольствие, как когда-то Аршавин и Кержаков. Эта пара только начинает показывать игру, и их ни в коем случае нельзя разрывать.

Но, чтобы затмить зенитовский тандем, им нужно в нашем чемпионате провести не один сезон, неоднократно стать чемпионами, лучшими бомбардирами. Можно превзойти только яркой игрой и результатами, – сказал бывший полузащитник «Зенита».