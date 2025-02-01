ЦСКА выплатит 8 млн евро за Лоррана в рассрочку до конца года и получит 80% прав на игрока
Стали известны детали перехода Лоррана в ЦСКА.
Московский клуб согласовал с «Фламенго» трансфер 18-летнего атакующего полузащитника за 8 млн евро.
Армейцы выплатят данную сумму в рассрочку до конца 2025 года, сообщает журналист Вене Касагранде.
ЦСКА получит 80% прав на бразильского футболиста.
ЦСКА предлагал вариант с выплатой суммы трансфера за Лоррана до 2027 года, а «Фламенго» хотел получить деньги сразу или в течение полугода. В итоге стороны договорились, что выплата поступит до конца 2025-го.
В прошлом сезоне Лорран провел 37 матчей во всех турнирах за бразильский клуб, забив 4 гола и сделав 5 результативных передач.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Вене Касагранде в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем