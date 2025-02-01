ЦСКА выплатит 8 млн евро за Лоррана в рассрочку до конца года и получит 80% прав на игрока

Стали известны детали перехода Лоррана в ЦСКА.

Московский клуб согласовал с «Фламенго» трансфер 18-летнего атакующего полузащитника за 8 млн евро.

Армейцы выплатят данную сумму в рассрочку до конца 2025 года, сообщает журналист Вене Касагранде.

ЦСКА получит 80% прав на бразильского футболиста.

ЦСКА предлагал вариант с выплатой суммы трансфера за Лоррана до 2027 года, а «Фламенго » хотел получить деньги сразу или в течение полугода. В итоге стороны договорились, что выплата поступит до конца 2025-го.

В прошлом сезоне Лорран провел 37 матчей во всех турнирах за бразильский клуб, забив 4 гола и сделав 5 результативных передач.