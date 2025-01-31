Помазун приехал в офис «Спартака» и посетил музей клуба. Решение о подписании контракта примут по результатам медосмотра (Metaratings)

Илья Помазун готов сегодня подписать контракт со «Спартаком».

Ранее появилась информация, что красно-белые достигли договоренности с ЦСКА о трансфере голкипера.

Как стало известно Metaratings.ru, 28-летний футболист прибыл в офис «Спартака» для подписания соглашения. Сообщается, что игрок в середине дня приехал в офис, а также посетил музей клуба и стадион «Спартака».

Помазун ожидает результатов медобследования, по результатам которого будет приниматься решение о подписании контракта.

Со статистикой Ильи можно ознакомиться здесь .

«Спартак» заплатит 1,5 млн евро за трансфер Помазуна (Иван Карпов)