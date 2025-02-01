Николич о трансферах: «Ничего нового. Есть надежда, она умирает последней. У ЦСКА есть деньги на усиление – этим надо пользоваться»
Марко Николич высказался о трансферах ЦСКА.
«По усилению ничего нового. Но есть надежда, она умирает последней. После долгого времени у ЦСКА есть средства на усиление команды, и этим надо пользоваться.
Отсутствие трансферов дополнительно мотивирует. Я не нервничаю, доволен своими ребятами. Никакой фрустрации это не производит», – сказал тренер ЦСКА.
ЦСКА после 18 туров занимает 6-е место в таблице Мир РПЛ, отставая от лидера «Краснодара» на 8 очков.
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