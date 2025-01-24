Николич о селекции ЦСКА: «Пока ищем усиление за счет внутренних ресурсов. Молодые ребята прогрессируют»

Марко Николич рассказал, за счет кого ЦСКА может усилить состав.

«Пока у нас нет усиления. Молодые ребята прогрессируют. Мы делали ставку на своих футболистов, ищем усиление за счет внутренних ресурсов – Жемалетдинов, Койта, Шуманский. Те игроки, которые не играли много в первой части сезона.

Пока они правильно пользуются своим шансом. Посмотрим, как будет в будущем», — сказал тренер ЦСКА.