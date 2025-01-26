Мостовой о будущей стажировке: «Я воспитанник ЦСКА – это вариант. Не знаю, будет ли интересно. В футболе ничего не изменилось – поле ровное, мяч круглый»

Александр Мостовой назвал один из возможных клубов для его стажировки.

56-летний бывший футболист проходит обучение на тренера. Ранее у Мостового сорвалась стажировка в московском «Спартаке », после чего он прошел ее в «Динамо».

– У нас в конце января будет понятно с дальнейшим обучением. Если будет какая-то возможность поехать куда-то, я всегда открыт и готов приехать. В «Динамо » – с удовольствием.

– Куда бы еще поехали?

– Много куда. Но в «Спартак», видимо, уже не попаду.

– Может быть, в ЦСКА?

– ЦСКА , кстати, вариант. Многие не знают, но я воспитанник ЦСКА. Так что может быть, да.

– Интересно было бы пообщаться с Марко Николичем?

– Я его не знаю, поэтому не могу сказать, будет ли мне интересно. У нас в футболе ведь ничего не изменилось – поле ровное, мяч круглый, – сказал экс-игрок сборной России Александр Мостовой .

Мостовой о фильме про себя: «Если кто-то обратится – с удовольствием. Про тех, которые чешут языком, но ничего не делают, снимать не надо»