Мостовой о будущей стажировке: «Я воспитанник ЦСКА – это вариант. Не знаю, будет ли интересно. В футболе ничего не изменилось – поле ровное, мяч круглый»
56-летний бывший футболист проходит обучение на тренера. Ранее у Мостового сорвалась стажировка в московском «Спартаке», после чего он прошел ее в «Динамо».
– У нас в конце января будет понятно с дальнейшим обучением. Если будет какая-то возможность поехать куда-то, я всегда открыт и готов приехать. В «Динамо» – с удовольствием.
– Куда бы еще поехали?
– Много куда. Но в «Спартак», видимо, уже не попаду.
– Может быть, в ЦСКА?
– ЦСКА, кстати, вариант. Многие не знают, но я воспитанник ЦСКА. Так что может быть, да.
– Интересно было бы пообщаться с Марко Николичем?
– Я его не знаю, поэтому не могу сказать, будет ли мне интересно. У нас в футболе ведь ничего не изменилось – поле ровное, мяч круглый, – сказал экс-игрок сборной России Александр Мостовой.
Мостовой о фильме про себя: «Если кто-то обратится – с удовольствием. Про тех, которые чешут языком, но ничего не делают, снимать не надо»
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