Аморим о 2:0 с ФКСБ: «МЮ» контролировал игру. Нам нужно забивать больше, но это был хороший день для нас»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим подвел итоги игры с ФКСБ.

Английский клуб выиграл матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы со счетом 2:0.

«Я думаю, мы очень хорошо контролировали ход игры. Мы больше владели мячом, поэтому у нас было больше времени на то, чтобы обдумывать и связывать свои действия.

Кобби [Майну] очень хорошо сыграл на этой позиции, у него было больше свободы и не так много ответственности, которая появлялась, когда он постоянно возвращался назад.

Ребята хорошо поработали – еще один сухой матч. Мы создавали моменты, но нам нужно забивать больше голов. Но, в конце концов, это был хороший день для нас», – сказал Аморим .