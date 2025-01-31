«МЮ» выиграл 3 матча подряд впервые с мая 2024-го

У «Манчестер Юнайтед» лучший отрезок в этом сезоне.

Команда Рубена Аморима сегодня обыграла ФКСБ в Лиге Европы – 2:0. 26 января манкунианцы одолели «Фулхэм» (1:0), а 23-го – «Рейнджерс» (2:1).

В последний раз «МЮ » побеждал три раза подряд в мае 2024 года. Больше трех побед не было с февраля 2024-го.