Только «МЮ» ни разу не проиграл на общем этапе ЛЕ. У манкунианцев 5 побед и 3 ничьих
Только «Манчестер Юнайтед» ни разу не проиграл на общем этапе Лиги Европы.
Сегодня команда под руководством Рубена Аморима одержала победу над ФКСБ в заключительном туре общего этапа соревнования – 2:0.
На этой стадии турнира манкунианцы одержали 5 побед и три раза сыграли вничью. Все остальные участники Лиги Европы потерпели как минимум одно поражение.
«Юнайтед» занял 3-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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