Только «МЮ» ни разу не проиграл на общем этапе ЛЕ. У манкунианцев 5 побед и 3 ничьих

Только «Манчестер Юнайтед» ни разу не проиграл на общем этапе Лиги Европы.

Сегодня команда под руководством Рубена Аморима одержала победу над ФКСБ в заключительном туре общего этапа соревнования – 2:0.

На этой стадии турнира манкунианцы одержали 5 побед и три раза сыграли вничью. Все остальные участники Лиги Европы потерпели как минимум одно поражение.

«Юнайтед » занял 3-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.