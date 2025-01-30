Булыкин о словах Кокорина про РПЛ: «Обида понятна – он заиграл только в чемпионате Кипра, который в несколько раз ниже нашего. Он не проявил бы себя здесь с таким отношением»

Дмитрий Булыкин прокомментировал слова Александра Кокорина об РПЛ.

В подкасте Федора Смолова Smol Talk 33-летний нападающий кипрского «Ариса » оценил уровень чемпионата России, заявив : «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли».

«Я думаю, что обида его понятна, смог заиграть только в чемпионате Кипра. Я думаю, что этот чемпионат вообще в несколько раз ниже, чем чемпионат России.

Учитывая, что Кокорин вряд ли заиграет в РПЛ и вряд ли сюда вернется, поэтому такие высказывания. Он здесь и не проявил бы себя с таким отношением, какое у него.

Есть какая-то обида, поэтому он так и сказал», – сказал бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин .

«РПЛ – говно с 2019-го, в «Спартаке» «залутал бабок и ушел», «Зенит» – главный клуб в карьере». Кокорин у Смолова