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Дьяков о том, что Кокорин назвал РПЛ «говном»: «Саня слов не подбирал. Скажу более культурно – уровень упал. Это очевидно»

Виталий Дьяков высказался о том, что Александр Кокорин назвал РПЛ «говном».

В подкасте Федора Смолова Smol Talk 33-летний нападающий кипрского «Ариса» оценил уровень чемпионата России, заявив: «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли. Потом, когда хорошие иностранцы начали уезжать, кем их заменили?»

«Саня слов не подбирал, но в целом, скажу так более культурно – уровень упал.

Это очевидно по сравнению, какой он был 10 лет назад, и какой сейчас. Тут сомнений быть не может», – сказал бывший защитник «Ростова». 

«РПЛ – говно с 2019-го, в «Спартаке» «залутал бабок и ушел», «Зенит» – главный клуб в карьере». Кокорин у Смолова

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Vprognoze
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