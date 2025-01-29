Дьяков о том, что Кокорин назвал РПЛ «говном»: «Саня слов не подбирал. Скажу более культурно – уровень упал. Это очевидно»
Виталий Дьяков высказался о том, что Александр Кокорин назвал РПЛ «говном».
В подкасте Федора Смолова Smol Talk 33-летний нападающий кипрского «Ариса» оценил уровень чемпионата России, заявив: «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли. Потом, когда хорошие иностранцы начали уезжать, кем их заменили?»
«Саня слов не подбирал, но в целом, скажу так более культурно – уровень упал.
Это очевидно по сравнению, какой он был 10 лет назад, и какой сейчас. Тут сомнений быть не может», – сказал бывший защитник «Ростова».
«РПЛ – говно с 2019-го, в «Спартаке» «залутал бабок и ушел», «Зенит» – главный клуб в карьере». Кокорин у Смолова
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Vprognoze
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